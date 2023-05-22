美國福特等多家西方汽車大廠正在減少對中國的投資，面對中國極具競爭力的電動汽車市場，這些老牌汽車廠終於認清現實陸續撤離中國。據外媒報導，目前在中國投資的西方老牌汽車大廠中，只有德國大眾汽車還在堅守，因為大眾汽車仍有半數的利潤來自中國，但是，汽車界也懷疑大眾汽車還能堅持多久？

據《法國國際廣播》（RFI）報導，西方汽車製造商逐漸認識到他們在電動車領域與中國製造商競爭毫無優勢，其結果外國汽車製造廠家一家接一家地撤出中國，最新的一例是美國最老牌的福特汽車。

報導說，福特汽車也曾嘗試在中國推出電動車，但是在中國市場銷量極低。近日福特汽車總裁吉姆．法利（Jim Farley）宣布將在2023年撤離中國市場，讓許多消費者與投資人極為驚訝。他說，目前在中國市場上的贏家顯然不是傳統燃油車製造商，而是後來居上者企業如比亞迪、長安等。在電動車領域唯一能夠應對中國車廠競爭的是美國的特斯拉，其他西方老牌燃油車都大幅落後。

不過，仍然有一家歐洲車廠仍堅守在中國投資電動車，那就是德國大眾，該公司相信他們在中國電動車市場仍然有機會。

報導指出，2022年德國大眾在中國投入了近40億歐元，在2023年4月18日宣布將投資10億歐元在中國合肥建立新的開發中心，加大讓中國本地供應商參與開發力度。該中心匯集研發、創新和採購功能，目標是將在開發時間縮短30%左右，以期跟上競爭激烈的中國市場的快速改變。

德國大眾自1978年以來就在中國開展業務，是最早進入中國的西方汽車大廠，在中國建立多個與汽車相關的企業集團，因此退出中國市場是不可想像的事。雖然如此，目前德國大眾在中國電動車領域的市佔率已跌至2%，排名第9，它的對手、中國比亞迪電動車的市佔率為40%。

報導表示，大眾汽車認為，西方國家電動車落後主要在軟體研發上延誤太多，現代的電動車例如特斯拉，幾乎已經是帶著輪子的電腦，可以像智慧手機一樣與客戶互動。對於德國大眾汽車來說，電動車轉型挑戰幾乎是生死攸關，因為該企業的全球利潤的一半以上來自中國，目前大眾在中國售出的汽車中，已約有1/4是電動車。

中國目前是世界上最大的汽車市場之一，也是電動車進展最快的國家，2022年售出567萬輛汽車中有78%是電動車。其市場競爭也越來越激烈。中國已成為全球最大的電動汽車市場，預計在2023年1/3銷售的汽車中是電動汽車。大眾汽車是否能轉型成功，持續在中國汽車市場生存，顯然會有個非常艱辛的過程。