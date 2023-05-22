豪雨狂襲北台灣 新竹湖口達生地下道積水封閉 23:512023/05/22 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹湖口達生地下道積水封閉。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹湖口達生地下道積水封閉。（翻攝畫面） 訂閱影音： 中時新聞網 新竹縣湖口達生路往成功路（信勢國小）地下道，晚間因大雷雨導致雙向車道積水，湖口派出所同仁已暫時封閉雙向車道，並向鄉公所災害應變中心通報。 大雷雨災情！桃園蘆竹水漫馬路 「一整排機車」泡水裡 新竹暴雨卻只關心棒球場淹水？她反嗆：擺拍有林智堅厲害？ 豪雨夜北投、松山路樹倒塌 女騎士受傷送醫5車受損 #大雷雨 #向車道 #湖口 #災情 #新竹湖口 也許您會感興趣 推薦閱讀 機車噪音擾民 竹南警方深夜強力取締 12:272023/05/22 社會 微笑單車遭駭個資恐外洩 新北交通局將協助受害者求償 22:032023/05/22 社會 闖紅燈左轉宜蘭警攔查 通緝犯拒檢翻車 15:552023/05/22 社會 疑車速過快 岡山小客車撞翻6輛汽機車 10:242023/05/22 社會 大雷雨打亂航班 5班機轉降高雄 華信1276返飛松山 21:482023/05/22 生活 北京地鐵大興機場線 首啟「刷掌」進站 09:542023/05/22 兩岸 總統府前凱道2車碰撞 廂型車翻覆轎車引擎蓋掀起 16:112023/05/22 社會 培育車輛未來生力軍 SAE攜手車輛中心提供學子造車平台 12:252023/05/22 財經 暴雨夜襲北台灣 專家：最強雷雨胞移入中 21:312023/05/22 生活 大漢溪堤外便道明年1月完工 侯友宜：可望紓解當地交通雍塞 12:382023/05/22 生活 蓋亞那中學宿舍發生重大火災 至少20人罹難 19:562023/05/22 國際 電動車主私設充電樁挨告全敗訴 民代斥中央解釋含糊 11:322023/05/22 生活 竹縣519豪雨釀淹水 議員要求鳳山溪支線公告區域排水 15:232023/05/22 生活 竹縣新埔房價漲4成 議員要求提升生活機能 14:592023/05/22 生活 醉男裝睏躺陪酒小姐肩頭 失控扯下內褲稱：我就用一下 11:102023/05/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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