新竹湖口達生地下道積水封閉。（翻攝畫面）
新竹湖口達生地下道積水封閉。（翻攝畫面）

新竹縣湖口達生路往成功路（信勢國小）地下道，晚間因大雷雨導致雙向車道積水，湖口派出所同仁已暫時封閉雙向車道，並向鄉公所災害應變中心通報。

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