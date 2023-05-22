俄烏戰爭讓人們見識到現代化的不對稱戰爭該如何打，烏克蘭善用無人機，執行偵察、襲擾、火砲標定、竊聽等任務。不過，它的消耗量也極大，一項研究發現，烏克蘭平均每個月會損失1萬台無人機，這句括軍用與民用。

任務與目的(task and purpose)報導，這篇名為《絞肉機：俄羅斯入侵烏克蘭第二年的戰術》的報告，出自英國皇家聯合服務研究所(Royal United Services Institute)，這項研究著重在俄烏戰爭期間的指揮與控制、防空和其他領域。在烏克蘭的戰爭中，由於俄羅斯在前72小時發動的奪住機場任務失敗，陷入了長期作戰的窘況，雙方打成了壕溝戰這樣的老式戰術，但是無人機卻成為最主要的角色。除了偵察目的外，它們還被用於直接攻擊、火砲標定與瞄準，使得烏克蘭的火砲射擊精確度高於俄羅斯。

除此之外，無人機拍攝的戰場畫面，也相當有效的激勵軍民士氣，烏克蘭軍方刻意將無人機成功打擊俄軍的畫面傳播到社交媒體上，包括無人機炸毀坦克、無人機拍攝到俄軍被痛擊，或是俄軍向無人機投降的畫面，都很容易讓觀眾感覺烏克蘭捷報頻傳。

烏克蘭還為土耳其TB2「旗手」(Bayraktar)無人機編了一首歌，並且發動眾籌來購買，這種全民參與的過程，也是凝聚軍民士氣的一種做法。除了TB2以外，募資購買的無人攻擊艇，不久後就襲擊塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊，整個襲擊畫面也放上網路。

俄軍在吃了無人機大虧之後，也開始建立反制烏克蘭無人機的戰術，他們憑著電子戰系統、反無人機武器，平均每個月擊落1萬架無人機。

報告稱，俄羅斯部隊顯然破解了烏克蘭正在使用的通信系統，據信是「摩托羅拉 256 位元加密系統」。這使得俄羅斯軍方能夠較有效率的掌握空中無人機的頻率。與此同時，俄羅斯調整了電戰干擾系統的部署位署，沿著貫穿烏克蘭東部和南部地區的前線，大約每10公里部署1座。

或許軍用級無人機比較能對抗電子干擾。但是烏克蘭前線部隊主要用的是改裝過的商用無人機，它們面對電子干擾的能力較差。

在 2022 年夏季俄軍遭遇重大挫折後，他們開始調整大部分的指揮系統部署，將指揮系統與基礎設施轉移到戰線後方，以避開烏克蘭火砲與海馬斯的射程。與此同時，也改善了反制無人機的方法，這也是在去年10月之後，烏克蘭很難再複製先前的大捷。