楊子儀、范宸菲劇中抱著剛出生的女兒。（大愛電視台提供）

陳婉婷飾演林嘉俐的媽媽。（大愛電視台提供）

陳婉婷努力完成更多作品讓家人放心。（大愛電視台提供）

藝人林嘉俐的父母都是聾人，她在聾人家庭成長、求學、戀愛、職場的真實人生故事，成了大愛電視《早點回家》題材，楊子儀、范宸菲及藍葦華、陳婉婷分別飾演童年與成年時期林嘉俐的父母。林嘉俐的媽媽曾擔心她走演員這條路會很辛苦，而飾演她爸爸的楊子儀，出身書香世家，當年選填大學時瞞著父母，偷偷把「台大」志願改成「台藝大」，家人也曾擔心他走這條路會有一餐沒一餐。

楊子儀回憶，剛入行時主持外景節目，1個月薪水不到1萬元，只能靠過去存款支撐，

每天出門假裝去工作不讓媽媽擔心，但他一直相信「戲台站久就是你的」，有對的正知正見、心是善的，因緣俱足下，演藝工作一輩子都可以繼續下去，也可以不斷提升。他近期主動推掉一些戲劇演出邀約，專心經營「阿西」陳博正的YouTube頻道及推廣素食，他說過去兩年都忙著拍戲沒有參與，「今年要好好專注經營，之後再回去拍戲」。

陳婉婷也說，媽媽到現在還會說「當年是不是不該跟妳說妳有考上藝術大學」，也擔心女兒工作不穩定，但每次新戲要開播，爸媽還是會到處宣傳，她也期許自己要持續有作品好讓家人安心。范宸菲的父母一樣會擔心她工作不穩定，但也沒有阻止她的演藝之路。

楊子儀、范宸菲、陳婉婷上大愛電視《大愛真健康》節目通告宣傳《早點回家》，在節目帶領觀眾一起做運動，並分享拍戲幕後心情，以及平時習慣做什麼運動紓壓。范宸菲平常會透過固定運動排解壓力，當創作卡關時就會去跑步或騎腳踏車，活絡血液循環趕走壞心情。陳婉婷小時候學跳舞，現在偶爾會做瑜珈保持體態。楊子儀每星期會到健身房報到兩到三次，做背部拉筋相關運動，也喜歡透過游泳在水中寂靜世界沉澱心靈，楊子儀形容跟靜坐很像，可以完全沒有雜念，全身跟水融為一體，心也可以靜下來。

《早點回家》劇組邀請電影《聽說》的手語教學老師許晶喬在開拍前三個月前教學指導，3人坦言手語是拍《早點回家》非常有挑戰的部分，「不能講話」也都是拍戲以來的第一次。陳婉婷過去拍大愛劇只有遇到手語歌才需要學手語，這次全劇比手語，陳婉婷真正練習後才知道，每天相處的手指頭沒辦法聽使喚、很不靈活，文法也跟平常講話不一樣，熟悉後發現表達高興與難過的情緒不只有手部而是全身性傳達。除了看影片學習，在路上看到有人比手語也會特別注意對方的動作。

范宸菲很喜歡手語，過去曾報名聾人協會的手語課學過一段時間，要跳脫慣性使用的發聲和語言，改用全身表達讓她覺得很有趣。開拍前一個月特別回去找老師惡補，范宸菲希望除了劇本台詞以外，可以再學多一點生活的詞彙更融入角色。戲劇預告片出來後，范宸菲給手語老師看，得到「很像、不錯」的讚美。

楊子儀在《早點回家》正式接觸手語，開拍前遇上疫情，一開始還能跟老師面對面上課，之後加裝隔板、最後改成線上教學就可以錄下來在家反覆練習，戲劇開拍日期延後也增加練習時間算是因禍得福。楊子儀大學就讀戲劇系，在學校學運用「聲音」把話講清楚台詞才能深入內心，沒想到在《早點回家》裡完全用不上，是要用肢體眼神傳達每字每句，媽媽知道他要演出聾人，希望楊子儀可以演到「看他的眼神就可以知道他愛我」。