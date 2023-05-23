中國雲南省昭通市昭陽區驚傳虐童案，一名2歲男童因打碎玻璃杯，竟被親生外婆重摔成重傷，目前仍在加護病房搶救，情況危急。至於涉事外婆，已被警方採取刑事強制措施。

事情發生在5月6日，男童的媽媽在去年離家，並將女兒和兒子送到外婆家照顧，姊姊目睹了經過，起因於男童不小心將2個玻璃杯摔碎，結果被外婆舉起重摔在地。男童親屬指出，外婆此舉不僅造成男童面部多處被玻璃扎破，而且導致其頭部骨折，事發後孩子被送至區醫院，2天後轉到市醫院救治。

男童所住醫院醫生坦言，孩子有嚴重顱腦損傷，目前仍在加護病房，情況十分危急。據稱，男童頭內的骨頭都被取下，「75%是醫不好啦，就是沒有這個孩子了，95%的是醫好之後都是植物人」。警方介入調查，而男童的外婆已被採取刑事強制措施。

消息曝光後，引來一番討論，網友紛紛留言：「這個外婆，究竟有多麼不喜歡自己的外孫…」、「人形狼心！」、「可憐的孩子，不負責任的爹娘」、「熊外婆」、「唉，悲劇！2歲孩子還是嬰幼兒，發育還不完全，大人再生氣也得知輕重啊」、「親外婆？」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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