有底氣的好公司。(圖/先探投資週刊提供)

加權指數逼近今年高點，成交量能出現放大跡象，第一季財報全數出爐，個股持續依數據與展望調整，績優股相對容易受到青睞，營運自谷底回神個股也有補漲機會。

美國聯準會利率決策會議後暗示，接下來將會暫停升息，不過貨幣政策持續處於緊縮循環之中，對照歷史低檔區的失業率，今年底之前降息的可能性不高，不過市場依舊高度預期年底前將啟動降息循環，金融市場在兩者之間拔河，股市位處反彈後的高檔，美元指數與公債殖利率變動也都不大，科技股表現相對強勢。

開發中亞洲經濟回溫

台股狀況也差不多，第一季財報已全數公告，搭配各大廠法說會內容，多數預期谷底在上半年，然而各產業的調整狀況並不同步，落底時間第一季、第二季甚至第三季都有可能，而後則要看總體經濟復甦的模式，Ｖ型、Ｕ型或是Ｌ型，然而大趨勢方向持續前進，大廠紛紛加速ＡＩ研發與導入，被稱為是新一代的工業革命。

印度與東協各國成長加速，主要是美中對抗與地緣政治，中國雖然是世界第二大經濟體，近期受惠疫後的報復性消費，第一季ＧＤＰ年增率四．五％優於市場預期，不過工業產值落後於服務業，也低於平均成長率，青年失業率創下史上第二高，出口成長主要集中在開發中國家，如俄羅斯、非洲等，但是包含美國與歐盟增速，都低於整體增速，然而首季汽車出口數量超越日本，成為全球最大汽車出口國。

經濟學人智庫表示，一般預期中國重新開放後進口將超過二○二二年水準，不過事實並非如此，去年第四季與今年第一季連續兩季負成長，其中半導體進口下滑十五．三％，此外，四月中國官方製造業採購經理人指數顯示，新出口訂單大幅收縮，房地產市場疲軟、價格放緩、銀行儲蓄增加，信心不足也是無法確定需求延續時間與強度的因素。

全球通膨逐漸隨著主要央行升息而趨緩，國際貨幣基金（ＩＭＦ）下修全球經濟成長展望，並預測未來五年全球經濟平均增速僅三％，為一九九○年以來最弱的中期展望。美、歐今年製造業活動相對疲弱，緊縮貨幣政策與多起銀行危機，預估經濟成長率都低於去年，ＩＭＦ預期恐延至二○二五年才能達成通膨二％的政策目標。

相較之下開發中國家經濟逐漸回溫，尤其亞洲，亞洲開發銀行（ＡＤＢ）上修開發中亞洲今年經濟成長率估值至四．八％，主因為中國重新開放所帶動。受惠於美國大型銀行與科技股財報優於預期，激勵股市表現，美元指數在一○○附近震盪，匯率趨於平穩，美國公債殖利率也沒有太大變化，大宗商品價格與油價則處於震盪。

廣達、華碩底蘊強勁

台灣第一季經濟呈現負成長，去年同期基期較高且企業投資轉趨謹慎，通膨也壓抑需求影響進出口貿易，不過可以留意到，四月出口與三月外銷訂單雖然都呈現年減，但是絕對金額都較前一個月成長，出口產品以資通產品年增五．四％相對較佳，基本金屬、塑橡膠及其織品與化學品衰退幅度較大，電子零組件雖仍年減，但較三月為佳。（全文未完）

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