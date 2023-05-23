美中關係不佳，恐讓需要雙方合作才能解決的能源、氣候議題變得更加棘手，專家也認為，在大陸境外建立供應鏈比將大陸趕出美國經濟更有效果，且就算有再多的政治力量，都無法讓沒有礦藏的地方產礦。

Politico報導，對於美國和大陸這兩個世界上最大的溫室氣體排放國而言，推動氣候改革已經逐漸陷入更大的軍事、技術和經濟競爭之中，前參議員、美國前駐北京大使Max Baucus表示，「越來越多尖銳的政治言論，將大陸與美國的能源合作視為可怕的威脅，真的太瘋狂了，這應該是不受到挑戰的。」

歐巴馬時期能源部官員、哥倫比亞大學全球能源政策中心美中項目創辦人David Sandalow提到，「良性競爭一定可以加速能源轉型，但是如果雙方中斷溝通，以及目前這種關係的措辭，都是相當不健康的。」

美國為了降低對大陸的依賴，積極加強當地製造業與電動車產業的能力，華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Cullen Hendrix則認為，在大陸境外建立貿易網路，比直接將大陸趕出美國經濟更有效果。

Cullen Hendrix表示，包括鋰、鈷、鎳和其他用於電動汽車電池礦物的開採和加工，美國的目標不應該是讓這些供應鏈完全去中化，「擁有一個全都來自美國的供應鏈是不切實際的，再多的政治力量，都無法讓沒有礦藏的地方產礦。」

Cullen Hendrix強調，美國要完全與大陸切割是一件相當困難的事情，「真正的問題是我們可以與大陸分多開？甚至是能不能完全與大陸企業或資金切割。」