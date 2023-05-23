運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，以小小的投注金額就能夠抱回大大的獎金，近來有位購券者以6,000元的投注買足球「串5關」開心抱回2,232,000元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

串關

3/1有位虛擬會員他買運彩時挑了5場南韓K2足球聯賽的賽事，並且買串5關讓賠率連續相乘來提高可能中獎的金額，分別是1.「賠率4.00倍的富川Vs. 慶南 讓分和局」、2.「賠率3.75倍的FC安養Vs.全南天龍 讓分和局」、3.「賠率4.00倍的金泉尚武Vs. 忠南牙山 不讓分主勝」、4.「賠率4.00倍的釜山park Vs.天安城 讓分和局」以及5.「賠率1.55倍的安山祿人 Vs. 城南FC 不讓分主勝」，比賽結果全數命中，5場賽事賠率連續相乘的結果高達372倍，讓他投注6,000元開心抱回2,232,000元。

他足球「串5關」6,000元抱回2,232,000元獎金

從他的投注內容可以看出3個眉角：1.鎖定南韓K2足球聯賽的賽事。2.專挑2隊實力相近由強隊略勝一籌的對戰組合買足球「讓分」和局及「不讓分」強隊勝出的選項。3.買「串關」讓賠率連續相乘把可能中獎的金額變大。提供大家投注參考。