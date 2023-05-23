美國財政部長葉倫近日再度針對美國債務上限問題示警，強調不太可能在6月中旬前還清債務，凸顯白宮和共和黨達成協議以提高債務上限的急迫性。美國財經媒體指出，美國面臨債務上限問題的僵局，未來經濟極可能陷入衰退，甚至可能引發一場金融危機。

葉倫日前接受在NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示，因為稅收和支出總是存在不確定性，她評估到了6月15日，美國能支付所有帳單的可能性相當低。

美國財經媒體稱，美國在債務上限問題的僵局，可能給經濟帶來更大的壓力，歷經美國聯準會一連串升息之後，美國經濟已很容易陷入衰退，如今又面臨債務違約危機。

經濟學家示警，美國債務違約可能引發市場拋售以及借貸成本飆升，對全球經濟的打擊恐相當於2008年金融海嘯的崩盤情況。

美國經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）說，如果市場因此對美國財政部失去信心，將對美國經濟成長產生極為重大的負面影響，甚至引發一場金融危機。

美國白宮經濟顧問委員會（CEA）最新公布的報告示警，美國債務最糟的情況是長期違約，若僵局持續長達3個月，最後將導致830萬人失業，失業率上升5個百分點，GDP下降6.1個百分點，股市將暴跌45％。