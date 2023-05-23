俄烏戰爭仍持續，美國近日終於同意提供烏克蘭包括F-16在內的更多精密武器。對此，前海軍艦長黃征輝推測，美國先前遲遲不願提供F-16給烏克蘭，是因為若F-16在戰場撐不久，恐會讓許多買家收手。而退役中將帥化民22日就表示「如果F-16一上場被擊落，全世界這4000多架的買主，還要不要續約？美國丟不起這個人」，引發討論。

帥化民22日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「澤倫斯基從一開戰就喊要F-16，因為烏克蘭沒有空優，他也知道跟美國要F-35B、F-22是不可能的，只能選了F-16」，帥化民更說，「F-16是幾十年前的產品了，在全世界賣了四千多架，但是F-16沒有經過真正戰場上的考驗跟測試，證明它有多厲害，而這次F-16要面對的是俄羅斯的S-300、S-400，都是很好的防空飛彈武器」。

帥化民最後更說，「如果F-16一上場被擊落，全世界這4000多架的買主，還要不要續約？美國丟不起這個人，所以就變成盟國願意給的，你們去給，那就是我們的外銷次級品，美國一定會講這些話」，帥化民也強調，「當然美國不樂見，美國一定要把俄烏戰場控制在可以掌控的範圍，已消耗為目的，不是撕破臉讓北約跟俄羅斯正式交戰」。