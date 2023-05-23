行政院長陳建仁指行政院已規畫推動「永續提升人車安全計畫」，該計畫7年會投入400多億元經費，來改善人車的安全。而最近有一份最新的民調指出，若蔡政府這筆錢花下去，台灣是否就能脫離「交通地獄」的標籤，沒想到卻有高達93％的民眾認為「不能」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》22日對於「陳建仁表示，將規畫推動永續提升人車安全計畫，並投入400多億元經費，來改善人車的安全」來詢問民眾，「大家覺得這筆錢花下去，台灣就能脫離『交通地獄』的標籤嗎？」，該份網路民調截至22日23時，已有2萬人進行投票，有高達93％的民眾認為「不能」，僅有7％的民眾認為「能」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「行人要有自己的紅綠燈，先讓行人走，行人號誌紅燈才開交通綠燈，不然車子左右轉都要等行人過，一直都有人的話就都不用過了，也會不知道禮讓時機，行人號誌分開也可以比較直覺照號誌就可以了」、「把這些錢花在增加員配警額，加班費，讓員警專門加強取締違規才是真的有效」、「問題在於大家並不相信執政黨能有所作為！因為只會撒錢！」、「執政真好，又可以巧立名目上下其手了」。