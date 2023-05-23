大陸商務部4月12日宣布，將就台灣對大陸貿易2455項商品限制措施展開貿易壁壘調查，引發「以商逼政」的討論。媒體人謝寒冰22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，大陸現在很明顯在走逼統的路，連ECFA都有不小呼聲考慮停掉。但陸方也很謹慎，怕一下子做得太激烈，會造成台灣這邊反彈太大，反而更偏向獨，所以也在一邊觀察，2024選前不會有太大動作，但如果2024台灣的選擇還是讓陸方覺得失望，就會開始增加壓力。

「武統、和統，還是逼統？我認為中國大陸現在在走逼統這條路，很明顯！」謝寒冰提到，看他最近慢慢對台灣的農產品，過去的一些優惠，現在他重新開始檢討了。然後ECFA，最近中國大陸那邊呼聲很高，他們考慮是不是真的要停掉了。

謝寒冰指出，因為他們現在在評估，這對他們自己的損害其實愈來愈小，反而對台灣的損害可能會比較深。那既然台灣這邊又愛喊，說是中國依賴台灣，「那我們就不想再依賴了嘛！」所以大家就慢慢分開來，看看你台灣這邊會有什麼因應。

「但是我也必須說，中國大陸也很謹慎，為什麼？」謝寒冰強調，因為他也很怕一下子做得太激烈，會造成台灣這邊反彈太大，反而更偏向獨這塊，所以他也在觀察台灣的一些形勢，「我認為在2024選前，他不會有太大的動作！」大概就是觀察一下，看台灣到底會做出什麼樣的選擇

謝寒冰直言，如果2024的選擇還是讓老共覺得蠻失望的，那他就會開始增加壓力，然後開始一步一步地，看你台灣是不是能夠承受得起經濟上面的損失。逼統對台灣當然不是好事，以台灣的個性，恐怕也沒那麼容易屈服，因為美國人會更有藉口，去煽動更多台灣人去做對抗的行動。

「所以並不太看好逼統造成的結果。」謝寒冰表示，兩岸比較好的方式，還是台灣要有一個領導人物，不打算直接跟中國大陸對抗，雙方能先有一個和平的前提之後，慢慢去談一些細節，這個才是對兩岸都比較好的事。