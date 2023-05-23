國民黨17日確定徵召新北市長侯友宜擔任2024總統參選人，外界也將焦點轉移到他的副手人選身上，最新消息傳出，前台大校長管中閔成為大黑馬，有可能成為侯友宜副手，協助角逐大位。對此，前立委沈富雄22日就表示，「若推了管中閔當副總統，所有侯友宜的優點跟優勢，都丟到水溝裡了，侯友宜當然不會挑管中閔當副總統！」引發討論。

沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》中表示，「台灣其實有80％的人都是台獨的務實工作者，而侯友宜知道這問題，國民黨現在有一股反撲的力量，要推舉管中閔當副總統，那麼愛管中閔或是愛李貴敏當副總統就是剩下的20％的人」，沈富雄強調，「若推了管中閔當副總統，所有侯友宜的優點跟優勢，都丟到水溝裡了，侯友宜當然不會挑管中閔當副總統！」

沈富雄在節目中更拍桌和主持人對賭，甚至斷言，「如果管中閔當副總統，我房子外面再加一棟送給妳，不可能的事情，李貴敏也不可能」，沈富雄最後也說，「那一群非主流的人，就是在說侯友宜看起來不像總統的人，而這些人百分比很少，加上有些人不會計較，還是會投給侯友宜，因為不會讓賴清德當選」。