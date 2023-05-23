今（22）日22日21時許，新北市五股區明義路、壟溝路口。蘆洲分局接獲民眾報案稱有路樹倒塌，現場無造成車輛毀損或民眾受傷。警方立即到場協助交通疏導，並通報五股區公所人員到場協助排除。倒塌竹林已於23時30分清除完畢，車輛恢復正常通行。
另外土城區日新里里長吳信坪稍早透過臉書PO出，「風雨勢過大導致裕生路84巷口2樓外牆倒塌，經過的民眾，敬請小心注意。」消防局表示，土城區裕生路84巷口2樓陽台女兒牆磚塊掉下來，有壓到下方的攤販的車子，無人受傷，已聯繫所有人前來確認。
今（22）日22日21時許，新北市五股區明義路、壟溝路口。蘆洲分局接獲民眾報案稱有路樹倒塌，現場無造成車輛毀損或民眾受傷。警方立即到場協助交通疏導，並通報五股區公所人員到場協助排除。倒塌竹林已於23時30分清除完畢，車輛恢復正常通行。
另外土城區日新里里長吳信坪稍早透過臉書PO出，「風雨勢過大導致裕生路84巷口2樓外牆倒塌，經過的民眾，敬請小心注意。」消防局表示，土城區裕生路84巷口2樓陽台女兒牆磚塊掉下來，有壓到下方的攤販的車子，無人受傷，已聯繫所有人前來確認。
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