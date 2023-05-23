對於民進黨立委陳歐珀捲入im.B案而退選立委，資深媒體人黃暐瀚直言，賴清德口號「信賴台灣」，現在是相信「lie」的台灣、相信謊言的台灣！這個火還沒有燒完，民進黨會從身體、骨頭裡面徹底受傷！

國民黨台北市議員徐巧芯22日在臉書指出，她和游淑慧、張斯綱等一起到台北地檢署告發立法委員陳歐珀。

徐巧芯認為，陳歐珀疑似收受im.B詐騙集團主嫌曾國緯等人相關政治獻金，已違反政治獻金法不實申報罪。而此詐騙集團詐得不法金額高達25億元，受害者非常多，也呼籲檢方調查imB相關債權與宜蘭縣的土地建案、開發案等與曾國緯提供給陳歐珀的政治資源有無違法的對價關係。

資深媒體人黃暐瀚22日在《關鍵時刻》指出，「Im.B養全家，Im.B騙全台、騙全黨、騙宜蘭」，民進黨立委陳歐珀退選，不用驚訝，他一定要退選。今年賴清德他的口號是什麼？「信賴台灣」，現在是相信「lie」的台灣、相信謊言的台灣！

黃暐瀚直言，「你的辦公室、你的座車都是Im.B提供的」，「我都跟他不熟？」「人家跟你不熟，給你這些東西做什麼？人家跟你不熟，給你辦公室、給你座車做什麼？」

黃暐瀚分析，為什麼叫「Im.B養全家？」這個事情爬梳過後，發現重大的問題，麻煩了，為什麼？因為張斯綱、徐巧芯、游淑慧，他們去告陳歐珀，「你的辦公室在Im.B大樓、你太太的辦公室也在Im.B大樓，然後你告訴我，我真不知道他是什麼人，只有數面之緣，我交友不慎，我跟大家說對不起」？

黃暐瀚強調，陳歐珀現在目前只是退選，他還是立委，「我告訴你，這個火還沒有燒完！」因為「信賴台灣」變成「相信謊言、相信詐騙的台灣」！這件事還沒完，因為一直牽扯下去，會發現原來Im.B詐騙集團跟民進黨有非常複雜的政商關係！民進黨會從身體、骨頭裡面徹底受傷！