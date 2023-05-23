中國大陸成功合成出「炸藥之王」CL-20，號稱威力比TNT強40％，且成本低廉僅TNT的7分之1，共軍更已廣泛在飛彈裝藥使用CL-20，例如東風-31A洲際導彈等，讓五角大廈亟欲縮短與中方這項差距。前立委郭正亮22日在《頭條開講》節目強調，有人分析中國同樣採購，平均成本約只有美國的3分之2，美國要考慮是否更新設備補上，但會遇上財政問題，類似情況會在工業等很多領域出現，而中美至今仍嗅不到解凍合作的氛圍。

郭正亮表示，美國跟中國大陸有關軍事預算採購的部分，本來就有人做這樣的分析，說中國大陸同樣買個東西，平均成本大概只有美國的3分之2。這個炸藥是比較極端差異的部分，就是一個化工的技術，人家得到突破了。這個美國當然會有未來的問題，就是因為人家突破了，所以你之前沒有做的，現在就要立刻補上，那你錢夠嗎？財政問題，你一堆東西都沒做。

「譬如說他的作戰艦，都是2、30年前的產品。」郭正亮提到，美國海軍也在叫，要不要維修、造新艦等等，這個問題會不斷困擾美國。因為美國是比中國提早進入作戰艦、航母時代的大國，那是2、30年前，那你現在開始被人家追上。被追上之後，你要不要再更新你的設備？這個要花相當大的錢！類似的情況會在美國很多領域出現，工業領域也是。

「至於拜登在講很快開始解凍那些話，聽聽就好。我完全看不到中美高層有解凍的跡象！」郭正亮指出，最近最多也只有APEC的中國商務部長王文濤，跟美國的商務部長雷蒙多見面，就這樣而已。其他最多也只有像氣候特使凱利，基本上都不是美國重要的閣員。至於像財政部、國務卿、國防部長，或者拜登本人，完全沒有嗅到這個氛圍。