稍早，俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod)政府人物稱，烏克蘭滲透部隊跨入俄國境內破壞，不久後烏克蘭稱，那些部隊是俄羅斯內部的反抗勢力，與烏克蘭關係不大。最新的發展是，一支名叫「俄羅斯自由軍團」( Freedom of Russia Legion)的民兵部隊，佔領了幾個邊境村落，並表示目的是推翻普丁。

英國衛報(The Guardian)報導，俄羅斯自由軍團在文告中表示「起義的目標是把俄羅斯從普丁的手中解放出來」，他們越過邊界，並佔領了科津卡(Kozinka)定居點，同時正在進入別爾哥羅德州的格萊瓦龍鎮(Graivoron)。

俄羅斯自由軍團的旗幟是白底藍條旗，意思是去掉俄羅斯白藍紅三色旗的紅色部分。好幾個網路影片都顯示，他們以空飄氣球，將「白藍白」的自由軍團旗幟漂浮在城鎮上空。

The flag of the Legion "Freedom for Russia" has been spotted in the Russian capital, Moscow



The Legion comprises Russian citizens who joined the International Legion of Ukraine's Armed Forces. The Legion claims its troops entered Russia's Belgorod oblast earlier today.

📹UNIAN pic.twitter.com/tnzvbVPGue — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 22, 2023

據稱傳自格萊瓦龍鎮邊境檢查站的影片，顯示了確實發生激烈戰鬥，並有人員傷亡，畫面中一名俄羅斯軍官面朝下躺在血泊中，旁邊是俄羅斯護照和散落在地板上的其他文件。影片還顯示有裝甲車衝過了哨所，似乎代表這支民兵部隊，有一些重裝甲載具。

Russian military equipment trophies claimed by Freedom of Russia Legion forces inside Russian territory, Belgorod region today. pic.twitter.com/5BCShSlmgG — Clash Report (@clashreport) May 22, 2023

目前尚不清楚有多少人在戰鬥中受傷，戰鬥一直持續到晚上。

這是俄烏戰爭爆發以來，首次聽說的俄羅斯內部武裝動亂的罕見情況，而且俄羅斯和烏克蘭都已證實邊境發生戰鬥。

此事件尚未得到獨立媒體的採訪，消息來源都是參與的民兵組織。由俄羅斯民族主義者領導的另一支反普丁部隊也表示參與了這次襲擊。這意味著有不只一支的反普丁起義軍。

俄羅斯自由軍團在社交媒體上發的聲明說：「我們和各位一樣都是俄羅斯人，我們之所以起身反抗，是因為我們不再想為當權者的罪行辯護了，而是該拿起武器，捍衛我們和你們的自由。今天是每個人為自己的未來負責的時候，該結束克里姆林宮的獨裁統治了。」

社交媒體上的影片顯示，一架俄羅斯 Mi-8 直升機，在科津卡上空投放照明彈，同時，緊急警報聲清晰可聞。數百輛汽車撤離該地區。

Легион возвращается домой

烏克蘭否認與俄羅斯游擊隊有聯繫，但知道有他們的存在。烏克蘭軍事情報部發言人尤索夫 (Andriy Yusov)說：「是的，這是一批俄羅斯公民組成的志願軍，名號是俄羅斯自由軍團，期望將別爾哥羅德州的人民，從普丁政權手裡解放出來，並建立一個安全區，來保護烏克蘭平民。」

烏克蘭總統府幕僚長波多利亞克(Mikhaylo Podolyak)諷刺地的說：「游擊隊由俄羅斯公民組成，至於他們哪來的坦克，如各位所知，坦克在任何俄羅斯軍事商店都有銷售。」

有一種看法認為，俄羅斯民兵的起義，說不定也是烏克蘭事戰略的一部分，以牽制俄軍、分散其注意力。外界仍預期烏克蘭正準備發動夏季反攻，以奪回被俄羅斯佔領的領土。