氣象局擴大「豪雨特報」範圍。（圖取自氣象局網頁）

鋒面影響！中央氣象局今（23日）晨1時50分持續擴大「豪雨特報」範圍至18縣市，包括苗栗縣山區及桃竹有局部大雨或豪雨，中部以北地區並有局部大雨發生機率，並針對中台灣苗栗、中彰投、雲林5縣市發布「大雷雨即時訊息」，將持續至少1小時，其中苗栗也在1時57分響起國家災防警報。

氣象局今晨1時20分，在苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至2時15分。另外，受鋒面對流移入影響，苗栗縣出現劇烈天氣，也發布大雷雨即時訊息災防告警，1時57分持續至3時止；2時17分再持續發布雲林縣、台中市、嘉義縣、嘉義市、南投縣、彰化縣大雷雨即時訊息，將持續至3時15分。

彭啟明22日晚間在臉書分享雷達圖，顯示台灣海峽上空出現密集雷雨胞，「最強的雷雨胞還在海上」，且正從海上移入北台灣，北北基桃首當其衝，他也提醒民眾留意交通、強風、閃電雷擊。

氣象局提醒，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日桃園市、新竹縣、新竹市有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防淹水。