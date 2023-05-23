土耳其將於28日進行總統選舉第二輪投票，於14日首輪投票拿下第3高票的歐根今天表態，會在第二輪投票支持現任總統艾爾段。

土耳其14日舉行總統選舉，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）獲得49.5%選票，在野陣營推舉的候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）拿下約44.9%選票，由於採取兩輪投票制且無人過半，兩人因此進入決選。

歐根（Sinan Ogan）在14日首輪投票中斬獲大約5.2%選票後，他於19日會見了艾爾段，並分別與基里達歐魯的盟友進行協商。

歐根今天在全國電視轉播的談話中告訴記者：「我們會在5月28日第二輪投票中支持艾爾段。」

他還說：「我懇請在第一輪投票支持我們的選民，於第二輪投票支持艾爾段先生。」

歐根競選期間的政見多扣緊國家安全，曾承諾將積極追捕「恐怖分子」以及把難民送回國。（譯者：陳彥鈞）1120523