隨著美中關係惡化與俄烏戰爭爆發，台海戰爭與烏克蘭經常被戰略與軍事專家相提並論。美國五角大廈幕僚與華盛頓智庫基於軍事支援烏克蘭的經驗，以及數十場台海兵棋推演的結論，專家們幾乎一致性地認為，以美國為主的西方國家目前無法以足夠的速度與規模來供應台海戰爭所需要的武器與彈藥，例如F-35與遠程反艦導彈。這種狀況下發生台海戰爭，其結果將與烏克蘭完全不同，美國將在與中國的戰爭中落敗，在傷亡慘重的同時失去台灣。

美國眾議院中共設委員會舉行的的兵棋推演顯示，美軍一周內就會用盡所有的精準導彈。（圖／中國軍網）

雖然台海戰爭並非迫在眉睫，但是烏克蘭的經驗讓24場台海兵棋推演的結果更加怵目驚心。華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)在這一系列兵棋推演中發現，美國與台灣在對抗共軍時代價極為驚人。在其中18場兵推中，美國平均損失484架戰機，其中損失最多的一場高達774架。24場兵推都有2艘美國航空母艦和數千名美國軍人喪生，這些損失是在戰爭僅14天後評估的，如果時間更長、或規模擴大至全面戰爭，美國付出的代價可能還要高更多。

美國國會的美國與中共特設委員進行的兵推沒有公布推演結果詳情，只表示台海戰爭雙方的傷亡都非常慘重。圖前排中為委員會主席加拉格爾。（圖／美聯社）

CSIS對兵棋推演的分析中承認，美國需要數年時間才能製造出足夠多的導彈來打一場持久戰。如果台海爆發意外的敵對行動時，美國沒有足夠的武器與彈藥來維持長期的空中和海上軍事行動。美國眾議院中共特設委員會首任主席加拉格爾（Mike Gallagher）在兵推報告發表現場對媒體說，「美國在一周內用完了幾乎所有的精準導彈。我向你保證，中國不會在一周內用完導彈。一旦我們的導彈庫存耗盡，美國在空中和海上幾乎毫無防禦能力。」「一想到我們可能遭受的傷亡，我就不寒而慄。」

美國國防優先（Defense Priorities）資深研究員與軍事作家丹尼爾．戴維斯 (Daniel L. Davis)甚至為這種狀況評論說：「除非我們的國家受到敵對勢力的威脅或攻擊，否則不應該考慮冒這樣的風險，美國在台灣沒有任何重要的國家利益值得我們被迫動用軍力去保衛國家。」他也認同使用外交與金融工具來制約中國，認為這種方式總比與中國開戰造成軍事上重大損失要好得多。

中國的軍事實力已經達到其前所未有的水準，若要阻止戰爭，現在就該大幅增加能在印太地區獲勝的關鍵軍事資產數量。（圖／美國空軍）

曾在五角大廈擔任軍事研究幕僚的施洛德（Rob Schroder）和狄納（Michael Dehner）認為，烏克蘭戰爭的經驗暴露了美國常備武器與彈藥不足的弱點，一旦發生戰事，根本無法以足夠速度的與規模生產所需的武器彈藥。這種狀況在烏克蘭戰爭中已經出現，同時也預示著未來如果發生像台海戰爭等意想不到的長期軍事衝突，美國將面臨海空軍事對抗的危機。

尤其是現在中國的軍事實力已經達到其前所未有的水準，如果要阻止戰爭，現在就該大幅增加能在印太地區獲勝的關鍵軍事資產數量。美國如果不從支援烏克蘭武器彈藥短缺問題上吸取教訓，輸給中共的風險就會大幅升高。

今年2 月美國宣布不提供以海馬斯發射、射程達300公里的ATACMS導彈給烏克蘭，是因為「美國的庫存量太少」。（圖／美國陸軍）

留心烏克蘭戰爭的人會發現這個說法並非危言聳聽，今年2 月美國宣布不提供用海馬斯發射、射程達300公里的ATACMS導彈給烏克蘭，是因為「美國的庫存太少」；此外，由於M1A2艾布蘭坦克生產速度較慢，因此只能提供性能較差、已封存M1A1坦克，在翻新之後於今年秋季交付給烏克蘭，數量上也會受到影響。

美國答應了提供最新式M1A2艾布蘭坦克給烏克蘭後才發現，根本沒有庫存可以援助烏軍，只好用已封存的舊型M1坦克整修後充數，令拜登政府相當尷尬。（圖／路透）

先前提到的CSIS兵棋推演中也浮現類似的問題，每一場台海戰爭兵棋推演中都發現，美國爆發衝突的前幾天內就消耗所有的遠程反艦導彈 (LRASM) 的庫存。除了彈藥短缺之外，美國部署的 F-35 戰機也太少，美軍印太司令部的非機密評估顯示，到2025年中共第5代戰機與美國相比將擁有3:2的數量優勢，至於導彈、戰艦和一般戰機，中共方面早已擁有壓倒性的數量優勢。分析人士認為，如果應對台海戰爭，首先要加速生產這場戰事需要的武器平台與彈藥，例如F-35與長程反艦導彈。

在美國智庫24場的兵棋推演中，每一場都顯示美軍的遠程反艦導彈（LRASM）在戰爭一開始的前幾天就會全數耗光。圖為美海軍F-18試射LRASM。（圖／美國海軍）

為應對這場高風險的軍事衝突，分析人士建議，美國的國防工業必須處於戰時狀態，這會是美國首次在沒有戰爭的情況下進行這種高強度軍工業生產。而提早準備的原因在於，敵人只要一開戰，從一開始就會毫無保留的動用所有的軍事資產。生產先進武器也需要時間，等到敵對行動開始才加速生產是來不及的，美國現在就必須開工大規模生產，畢竟對手的軍工業產能也非常強大。