【愛傳媒簡秀枝專欄】來自以色列的「顫動打擊樂團Tremolo Ensemble」，以5人的編制，撐起全場演出，揮灑小型打擊樂重奏的多重層次。

他們不僅靠雙手擊鼓敲樂，蹈具奇特，人聲舞蹈，都列入表演，精湛默契與技巧，帶來滿滿異地風情，令人拍案叫絕。

自2012年起，身兼打擊樂手、教育家與作曲家等多重身分的湯摩．亞里（Tomer Yariv），成立「顫動打擊樂團」，他以創辦人兼總監，胼手胝足，發展到今天，成為以色列出色樂團，不但與以色列主要管弦樂團合作，也受邀到世界各地巡迴演出，甚受好評。

該樂團演出曲目囊括了以色列著名作曲家為該團所寫的獨奏曲、打擊樂合奏，以及為顫動打擊樂團與管弦樂團所寫的室內樂和協奏曲。

俗話說，老天只給以色列一片沙漠，唯一選擇，就是把不可能做到可能。歷經2千多年沒有國家的日子，猶太人終於在1948年建國，在面積2.2萬平方公里的土地上，設法生存。土壤貧瘠、資源短缺，又因世界3大宗教的發源地，為了爭奪聖地，歷史上許多爭端都在該塊土地展開，那樣的景象，讓世人印象深刻。

音樂是軟實力，以色列人沒有忘記，以顫動打擊樂團而言，發揮十八般武藝，讓世界看到，是音樂人的基本信念，他們無時無刻，全力以赴。

20日下午，台北國家音樂廳登場的是以色列顫動打擊樂團，以小而美的姿態，拉開序幕。作曲家齊夫·科約卡魯（Ziv Conocaru）的《律動之道》在台北國家音樂廳舉辦世界首演，以聲勢領先。齊夫·科約卡魯專程來台觀禮，演出之後，他喜形於色，開心上台，接受觀眾喝采。

該樂團創辦人兼總監湯摩．亞里不愧是允文允武，他創作的《航空大歷史》、《破裂》以及《印巴圖塔的旅程》都是重頭戲，他以謙卑精神，向前人致敬，成為作曲的動機，例如，《航空大歷史》的樂曲中，他喜迎熱氣球，向伊格納茨·普萊耶爾（Ignaz Pleyel 1757-1831）致敬；歌頌萊特兄弟，向查爾斯·艾維斯（Charles Ives，1874-1954）致敬；禮讚現代航空，則向搖滾樂和超級英雄致敬，可說巧思處處。

《破裂》的創作曲，是向弗蘭克札帕（Frank Zappa，1940-1993）。法蘭克·扎帕，是美國作曲家、創作歌手、電吉他手、唱片製作人、電影導演。 在他超過30年的職業生涯中，他的音樂作品涵蓋了搖滾、爵士、電子、管弦樂和具體音樂等風格。同時法蘭克·扎帕還參與導演長片電影和音樂影片，設計專輯封面等事業，貢獻良多。

《印巴圖塔的旅程》，致探險家和旅人，感謝他們為這個世界，帶來的驚奇與嶄新體驗，讓後人持續受益。

《搖滾變色龍》是波阿斯·本摩西（Boaz Ben-Moshe)創作曲，也是為了向大衞·鮑伊（David Bowie，1947-2016）致敬，也是為該曲在台北進行世界首演。大衞·鮑伊是英國搖滾音樂家、詞曲創作人、唱片製作人和演員。他是流行音樂界四十多年來的重要人物之一。他的作品，尤其是在1970年代的音樂探索，對整個樂壇起著開創性作用。他還以獨特的聲線、作品深度和折衷主義精神而聞名。 以帶領時尚的先知先覺而被稱為「搖滾變色龍」的鮑伊，十分堅持自己的理想及創意。

另一首《生命的諭示》，是作曲家奈傑爾·韋斯特萊克（Nigle Westlake)作曲，該團重新加以編曲。

曲目選擇用心，也意含豐富，加上顫動打擊樂團充滿活力的表演，搭配5位團員精湛的技巧與絕佳的默契，無論是古典、傳統、現代，或是幽默風趣的音樂，都能詮釋到位，受到觀眾和評論家的高度讚揚。在極短時間內，該樂團已被邀請與各大知名樂團合作演出、出席各國音樂節等多項活動，完美的重奏之稱非他們莫屬。

該樂團5位演出成員分別是，除了湯摩·亞里之外，還包括達芙娜·席格（Dafna Segal）、托瑪·加利利（Tomer Galili）、丹尼爾·索樓門諾夫（Daniel Solomonov），以及沙列夫·科羅第茲基（Shalev Koloditsky），5人唱作演俱佳，也邀請台下觀眾，跟著他們的演出，拍手配合，引來此起彼落的歡笑聲，深得觀眾緣。

化危機為轉機、打造有利創新的沃土，便是無所畏懼的以色列與生俱來的特質，顫動打擊樂團來台的演出，正凸顯該項民族特性，同時以更開放、自由、無所不能、無所不在，用音符廣結善緣，與全世界同悲同苦同歡樂！

作者為典藏雜誌社社長

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