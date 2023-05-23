中國當局昨天宣布，美國美光公司產品存在較嚴重網路安全隱患且未通過網路安全審查，國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。美國政府今天則批評中國言行不一。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示：「對於中國限制美光科技公司（Micron）晶片銷售給特定國內業者的相關報導，我們嚴重關切。」
米勒告訴記者：「總體來說，這項舉措似乎有悖於中國宣稱要對企業開放並致力於透明監管架構。」
米勒還指出，美國商務部正在跟中國政府直接溝通。
中國互聯網信息辦公室昨天聲稱，審查發現美光公司產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。
美光公司隨即發布聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。（譯者：陳彥鈞）1120523
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