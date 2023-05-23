白宮與共和黨籍國會領袖為了避免美國債務違約而進行協商之前，華爾街股市4大指數今天多收漲，其中僅有道瓊指數收跌。

道瓊工業指數下跌140.05點或0.42%，收33286.58點。

標準普爾指數微漲0.65點或0.02%，收4192.63點。

那斯達克指數上漲62.88點或0.50%，收12720.78點。

費城半導體指數小漲11.55點或0.36%，收3215.04點。（譯者：陳彥鈞）1120523