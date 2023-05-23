楊一展曾因姊姊病逝，而低潮沈寂一段時間，近年鮮少公開露面，上月開拍公視《化外之醫》，終於將推出戲劇作品。日前有讀者在台北市巧遇楊一展，正逢午餐時間，楊一展進到連鎖鍋貼店用餐，自帶光環的他，被店員粉絲認出，讀者捕捉他寵粉瞬間，大讚是毫無明星架子的暖男。
讀者在5月13日中午於台北市巧遇楊一展，他曬出一身黑得發亮的膚色，穿著花襯衫配短褲，自帶的明星氣息完全藏不住。楊一展步行到連鎖鍋貼店用餐，一個人默默專心吃飯，曾透露空窗6年的他，看來此話不假。
楊一展用完餐後，被女店員認出，他大方答應合照，起先是煎台內男工作人員幫忙合照了一張，親切的楊一展更接過男工作人員手中的手機，直接與女店員自拍，讓女店員樂得害羞到捂臉，楊一展不僅彎腰方便同框，還一連拍了好幾張，認真確認照片有拍好拍滿，才揮手掰掰離開。如此寵粉行為實在超暖，肯定讓對方留下美好回憶。
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