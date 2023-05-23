康康2011年與小18歲愛妻張家霈結婚，陸續迎來一雙兒女，一家四口幸福美滿。本月6日，時報周刊CTWANT在台北市內湖一家知名台菜餐廳巧遇康康與友人聚餐，期間他接到孩子來電「查勤」，沒多久便火速結束飯局，可說是相當戀家。

為了看清視訊畫面，康康特地戴起眼鏡到餐廳外接電話，被孩子「查勤」，也極有耐心地回應承諾很快回家。（圖／本刊攝影組）

5月6日晚間6點半，康康現身在內湖一家知名台菜餐廳，席間除了他之外沒有看到其他藝人，只見他與同桌友人吃吃喝喝、不時露出驚訝，大笑等誇張表情，看起來心情相當好。約莫過了2小時，原本臉上空空如也的康康，戴上眼鏡走到餐廳門口講電話，一下把手機湊到耳邊，一會又對著手機螢幕揮揮手，像是進行視訊通話，還能隱約聽到他對著另一頭說「爸爸馬上要回家了」、「應該在9點前可以回到家」等句子，語氣格外的溫柔。

康康拎著打包的食物，在店外與友人自拍。（圖／本刊攝影組）

48分，康康提著2袋打包的食物走出餐廳，友人陪他在門口等司機，其中1名朋友提議自拍，3人開心地搭肩留下紀念照。等車期間，友人滔滔不絕地憶往事，站在一旁的康康完全接不上話，就這樣聽講近5分鐘，康康的司機把車開到門口，康康這才告別友人離去，結束約2小時辦的飯局。

康康與老婆小孩一家四口感情非常緊密幸福。（圖／取自康康臉書）

在螢光幕給人搞笑形象的康康，自認私下個性嚴肅，但碰上孩子他便沒輒，他教育孩子不喜歡講大道理、是個想跟孩子當朋友的爸爸。他2012年迎來愛子後，愛妻張家霈歷經2次流產，直到2019年才順利產下二胎「前世情人」，也讓康康格外珍惜。今年初他舉辦出道25周年演唱會記者會，妻小孩現身力挺，女兒還在記者會現場對他撒嬌說「爸爸我愛你，我要跟爸爸結婚」，可見一家人的好感情。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒，喝酒勿開車！。

更多 CTWANT 報導