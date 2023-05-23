葉星辰與大10歲的男友Tim愛情長跑14年，感情依舊甜蜜。日前有讀者在台北市東區百貨公司，巧遇葉星辰與Tim晚餐約會，渾身散發卡哇伊氣息的葉星辰，活潑地比手畫腳、話講個不停，Tim則是邊吃著飯邊耐心聆聽，而Tim相較本刊四年前拍到的模樣，長了不少白髮又蓄鬍，變得成熟許多。

葉星辰快腳替男友佔好座位，速度快得連頭髮都飄起來。（圖／讀者提供）

5月3日傍晚，葉星辰跟男友Tim到東區百貨的美食街用餐，葉星辰一點好餐，先走向座位區，快步佔得兩席不錯的座位，沒等待男友取好餐，葉星辰見到美食當前，似乎餓得一刻也不能等，便欣喜地開動。

Tim默默陪伴慢慢地吃，葉星辰不停嘰嘰喳喳地說話。（圖／讀者提供）

接著Tim拿著餐點過來坐下，葉星辰開始邊吃邊聊天，時而搭配著肢體動作，有時又拿出手機比劃，全程不停嘰嘰喳喳地說話，雖然她話講個不停，但也一邊大口大口扒完碗裡的飯菜，一滴不剩地吃個精光，然後繼續開心地講話，等待Tim用完餐。

在2019年本刊也曾捕獲葉星辰與男友嗑鍋，兩人多年感情依舊穩定。（圖／本刊攝影組）

32歲的葉星辰曾說自己跟Tim差10歲，Tim對她非常照顧，甚至有像爸爸的安全感。她認為婚姻是人生必需的經歷，曾動念乾脆向男友求婚，不過後來還是順其自然，認為兩人相處開心自在就好。

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