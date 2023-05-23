中國國台辦19日閃電宣布，即日起恢復開放台灣團客赴中，觀光局長張錫聰隨即回應樂見其成，將盡速安排「小兩會」（台旅會、海旅會）溝通，華航（2610）、長榮（2618）也立馬允諾擴大增班，桃園機場兩航廈運量緊繃及第三航廈（T3）再掀「卡位戰」，備受矚目。

目前沒有規劃大陸航線的星宇航空（2646），以開闢日本、東南亞與北美航點為主。不過，董事長張國煒在4月下旬北美洛杉磯首航媒體採訪中，左轟桃園機場開闢三個航廈工程落後新加坡樟宜機場五個航廈，右批華航企業工會主張「一聯盟一航廈，在台灣不成立」，引起話題，也讓大眾意識到「航廈與搭機旅客之間的便利性」與否。

隨即，交通部長王國材也立馬跳出來澄清說，「已經不是用聯盟來分配T3，會是用航線來看最便於旅客使用」；原來，各家航空迎接後疫時代帶來的旅遊潮之際，成軍五年多星宇航空因未加入星空、天合及寰宇一家等三大航空聯盟，對於2026年將啟用新建第三航廈（T3）的分配策略，考量使用多樣化力主「非用聯盟，可用航線」來規劃。

「但2018年最初規劃由華航及所屬的天合聯盟使用T3，長榮航空與星空聯盟也是會用到第二航廈（T2）、T3，以及廉價航空公司使用第一航廈（T1）來說，改成航線分配T3，可說是整個大翻轉；而且出席航廈分配協調會議的航空業者，還被要求簽保密條款不能外洩進度。」

目前包括華航、國泰等天合、寰宇一家聯盟等的航空公司，使用桃園機場第一航廈T1，人潮爆棚。（圖／報系資料照）

華航企業工會理事長劉惠宗談起去年還是無意間得知T3分配方式有變動，才會於11月舉牌陳情，他抱屈地說，「我們很單純用旅客搭機、機組等人員工作便利性，延續桃機既有及參考他國機場使用情況，建議『一聯盟一航廈』，加上T3空間大，華航等天合聯盟的航空公司進駐T3，不管用哪個策略，對我國國籍航空都是有機會在T3的。」

國內的國際航線以桃園機場為主，台北松山機場居次。桃機目前使用的航廈有T1、T2，T3預計2026年整體完工，明年開始可以停機，分散T1的壅塞，等到T3蓋完，桃機每年客運量可以提升到8200萬人次。

依桃機公布的規劃來說，T3客運量預計可達4500萬人次，再加上T1、T2合計逾3000萬人次客運量來說，光是一個T3的胃納量就大於T1、T2兩個的總量。

「就人性來說，每個人都想使用新航廈新設備，偏偏一個T3無法裝得下全部航空公司或是天河、星空兩個聯盟，若華航未來能像長榮都集中在一個航廈，就不用像現在T1、T2跑來跑去找登機門」，「既可方便旅客轉機，也可讓機組、地勤等人員集中定點工作，就連貴賓室、報到櫃台也不用每個航廈都設置，浪費空間與資源。」劉惠宗說。

劉惠宗以華航舉例，與所屬天合聯盟其他國家航空公司分別使用T1、T2，「飛香港、韓國與東南亞航線的是在T1登機，飛大陸、日本、美國的是在T2，我從香港飛來台灣轉機到美國時，就得從T1到T2轉機」，「因此，兩航廈間的登機門要靠近一點，以步行或跑步約花20分鐘，也可以搭高架化電車、地下化機場捷運。」

「再來看看T3，獨立於T1、T2建築體，T3、T2之間隔著一條飛行滑行跑道，未來要從T1、T2到T3，目前所知規劃由電動巴士來運輸旅客，對於轉機乘客來說就要仔細規劃航程時間的安排，這也就是航空業者正絞盡腦汁希望解決的痛點。」劉惠宗說。

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