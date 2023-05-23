im.B詐騙案持續延燒，民進黨立委陳歐珀21日深夜宣布退出下屆立委選舉。對此，資深媒體人李艷秋質疑，民進黨主席兼副總統賴清德治理了七年的台南弊案更是屢次發生，是否就是「黑金+詐騙國家隊長嗎？」

李艷秋指出，im.B違法吸金25億，超過5000民眾受害，看來不法金額還會持續攀高，且現在又牽扯出該詐騙集團為民進黨宜蘭立委陳歐珀提供辦公室及座車。

李艷秋接著提到，儘管陳歐珀說自己和詐騙集團完全不熟，但又決定退選戰清白，然而很不幸地再度被爆料，陳歐珀太太領導的民進黨側翼婦女組織，用的也是同一詐騙集團提供的辦公室，陳立委的女兒跟主嫌的女友也麻吉到一起購屋投資，形同是全家被詐騙集團『包養』，「實在讓人好奇投資的錢是自己出的？還是詐騙集團提供的？陳歐珀是跟著詐騙集團炒地皮和房地產嗎？」

對於綠營牽扯到詐騙集團，李艷秋認為，金的背後，必然有黑，這是鐵律，也是民進黨之前幹掉國民黨重要的原因，不過兩次政黨輪替，黑金也跟著輪替，民進黨前後已經執政16年，扁家貪到天涯海角，撈的是企業的錢；現在則是結合黑道從底層撈錢；不管是金融詐騙、光電爐渣、性招收賄、議長賄選、88槍擊、販毒幫派，背後都黑影幢幢。

對於賴清德擔任黨主席第一件事，就是訂排黑條款。李艷秋怒批，可見綠營內部情況多嚴重，更嚴重的是，黑金案有極大部分來自綠到出汁，由賴治理了七年的台南。她質疑，「民進黨內還有多少『陳歐珀們』、『黃承國們』、『郭再欽們』『陳宗彥們』，還有多少要爆彈？最麻煩的是，民進黨執政太久，這些人根正苗綠，沒辦法甩鍋給國民黨。賴主席想到這些，應該很難睡著吧？」

李艷秋最後喊話，「呼籲賴主席趕快振作起來，否則那頂『詐騙+黑金國家隊隊長』的帽子，蔡英文就要交棒給你囉！」