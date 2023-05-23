深夜暴雨成災，各地傳出淹水災情，一名網友昨（22日）深夜分享，新竹縣湖口鄉的新湖國中旁整條馬路淹水，馬路旁的住家裡也進水，水淹到腳踝高度，深夜全家動員清理，讓他大嘆這注定是個失眠的夜晚。

一名網友昨深夜在臉書社團《我是湖口人》上PO影片分享，新湖國中旁邊整條馬路淹水，連住家裡也都是水，這個夜晚肯定是失眠的夜。從畫面中可見，暴雨讓馬路直接變小河，馬路旁的住家裡也變成小池塘，水淹到腳踝高度。

原PO也在留言處補充，淹水的狀況發生在雨勢最大的時候，全家人深夜動起來清理，但是看著半夜的雨勢讓他們更擔憂，沒想到自己有一天竟然也會成為淹水受災戶。

氣象局今針對17縣市發豪、大雨特報，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（23日）恆春半島及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生，西半部及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防淹水。

氣象局針對17縣市發豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

大雨：基隆市 、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣。

豪雨：苗栗縣、屏東縣。