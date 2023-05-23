來自北愛爾蘭的男星雷史蒂文森（Ray Stevenson）近年以《雷神索爾》系列的「沃斯塔格」一角廣為人知，深受不少觀眾喜愛。豈料，21日驚傳在義大利拍電影時猝逝，享年58歲。死訊震驚許多粉絲，目前死因尚未公開。

雷史蒂文森外型粗獷，身高191公分相當高大，出生於北愛爾蘭，在家中排行老二，他的父親是一名皇家空軍飛行員，8歲便移居英國，並最終就讀於布里斯托爾老維克戲劇學校。自 1990 年代初以來，史蒂文森一直是電影和電視節目的常客。

他最早是藉由電視劇《羅馬的榮耀》Titus Pullo角色打開知名度，並在2004年電影《亞瑟王》中飾演Dagonet角色廣為人知，之後陸續參與許多商業大片演出，包括《神鬼制裁2：就地正法》、《分歧者》都可以見到他的身影。在印度片《雙雄起義》中扮演殖民地總督一角，這部電影獲得了奧斯卡最佳原創歌曲獎，並且是2022 年印度票房第二高的電影。

Ray Stevenson, who portrayed Volstagg in the #Thor trilogy, has passed away at the age of 58 years old: https://t.co/JcV4RIWIUj pic.twitter.com/vEpJu45LpK — MCU - The Direct (@MCU_Direct) May 22, 2023

雷史蒂文森身為《星戰》影集《亞蘇卡》重要一角，上個月才在倫敦出席《星際大戰》慶典活動，並在近日前往義大利伊斯基亞島拍攝新片《Cassino》，卻驚傳身體不適就醫，健康狀況急速惡化不治。

在 2016 年的一次採訪中，史蒂文森認為他沒有選擇表演，而是表演選擇了他，「我不得不面對現實，這是一個頓悟：我認為成為一名演員的決定是錯誤的，並非是我決定要做，這是一種職業，我別無選擇。我不得不接受在沒有任何保證的情況下投入其中，只能開始並繼續前進。」