今天凌晨受鋒面影響，北台灣下了整夜雷雨，白天起鋒面南移，降雨減緩，不過中南部、東部及東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局針對全台17縣市發布大雨及豪雨特報；受東北季風影響，北部及東北部轉涼，昨高溫仍有34度，今狂跌13度剩下21度。另外今年第2號颱風瑪娃預估明天增強為強颱，下周二至周四（30至6月1日）在台灣東側迴轉，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天梅雨季第4波「移動性鋒面」漸往南移，伴隨局部陣雨或雷雨，有小範圍強對流發展，應防範劇烈天氣致災。

明天（24日）鋒面遠離，殘餘水氣仍為西半部帶來局部短暫陣雨；周四至周日（25至28日）因太平洋高壓受到瑪娃颱風的推擠，台灣附近高壓增強，各地晴朗穩定，山區午後有局部短暫降雨。下周一（29日）颱風逐漸接近台灣東方海面，大台北東側及東半部降雨機率提高。

吳德榮指出，中颱瑪娃目前位於在菲律賓東方海面，持續增強，明天將達強颱的強度，最新歐洲及美國系集模式模擬圖顯示，瑪娃未來7至9天將在台灣東側、接近巴士海峽時逐漸迴轉，但各別系集路徑仍然非常分散，應持續觀察。