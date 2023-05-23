俄國傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日宣布，已攻下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），終結了長達8個月的血戰，烏軍則聲稱仍在郊區作戰，並會堅守陣地待情勢轉變攻進市區。對此，國民黨前立委蔡正元也分享了一張巴赫姆特居民樓被攻擊過後的照片，同時點名總統蔡英文嗆聲「最好認真看看」。

根據普里格津在社群平台發布的戰果，從去年7月瓦格納集團進攻巴赫姆特以來，烏軍在該城與鄰近地區的一系列戰鬥中，共有5.7萬人陣亡，8.5萬人受傷，還有超過1萬件武器裝備被摧毀、50架以上軍機被擊落等。

蔡正元今（23）日在臉書發文表示，烏克蘭在巴赫姆特戰敗後，折損了數萬名士兵，該城也成了斷垣殘壁。他直言，這場戰役的強度，遠遠超出了美軍和國軍的能力範圍，「美國人叫台灣人打城鎮戰，美軍最好先去跟瓦格納較量一下」。

蔡正元也指出，蔡政府目前的建軍規畫被外界認為是要在台灣進行城鎮戰，此外，還號召要「就地動員，就地作戰」。蔡正元嗆聲，蔡英文最好認真看看巴赫姆特，若她和副總統兼民進黨主席賴清德要把台北變成巴赫姆特，兩人最好不要先落跑。