一代女神王祖賢當年憑藉出眾美貌與173公分高挑身材，加上精湛的演技深受觀眾喜愛，更被封為「亞洲第一美女」，但她卻在2004年宣布息影，定居於加拿大溫哥華潛心修佛，如今臨近佛誕許多寺廟都會舉行浴佛法會，而王祖賢也有參與其中，除在典禮中與法師並肩同行，似乎還作為寺廟代表完成儀式，可見在寺廟中有一定的地位。

王祖賢自息影後，便於加拿大溫哥華定居潛心修佛，2019年時以法號「行覺居士」皈依佛門，先前在「加拿大靈巖山寺」的社群上，曾分享一段由王祖賢拍攝親受理佛規矩的影片，當中可見王祖賢素顏穿著全白中式長袍，態度相當莊嚴虔誠。

如今臨近佛誕，王祖賢也積極參與浴佛典禮，而一名在溫哥華偶遇王祖賢的網友也拍下照片，可見王祖賢戴著口罩綁著馬尾，穿著深色長袍手持法器，文中大讚「看見王祖賢王姐迎面走來走來！眉目和善相視微微一笑，頭髮又黑又厚身材很挺拔，不施粉黛的她依然讓人美到語塞」；此外，值得注意的是照片中，她一名法師並肩同行，更疑似代表寺廟代表完成儀式，可見在寺廟中有一定的地位及份量。

事實上，王祖賢過去為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，更憑藉電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞洲，而她即使於2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，但她的一舉一動仍是外界關注的焦點。