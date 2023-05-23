國民黨總統參選人侯友宜日前參加網路節目為台南市長落選的謝龍介抱不平，稱「台南人沒眼睛、沒福氣」，儘管侯已在臉書公開道歉，民進黨仍窮追猛打。對此，前台北市副市長李永萍直言，民進黨若繼續用這種方式選舉，這次就等著迴力鏢效應，「這次民進黨會踢到鐵板」。

李永萍昨(22)日在政論節目《少康戰情室》中指出，民進黨很多做法、說法將讓自己陷入迴力鏢處境，她進一步指出，侯友宜在事發後第一時間便坦承並向大家致歉，但民進黨、賴清德緊抓不放，迴力鏢效應就來了。李永萍強調，當民進黨將此事無限上綱到譏笑國民黨沒有民主DNA，就讓大家開始翻舊帳了，她認為，真正沒有民主風度的人是賴清德，一個民選市長竟然不進議會，造成台灣憲政最大惡例。

「以前民進黨失言時不道歉，如今國民黨道歉了，民進黨卻還要窮追不捨」。李永萍斷言，民進黨若繼續用為所欲為、想把責任賴給別人的作法，這次選舉就等著迴力鏢效應。

李永萍強調，當民進黨罵別人販賣戰爭恐懼時，所有人都知道，真正引發戰爭恐懼的是民進黨。李永萍直言，這次民進黨會踢到鐵板，「大家會拒絕恐嚇」。