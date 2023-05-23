材料-KY今年合約及出貨時程都已排定，也加開產能因應需求，若以前市場供需情形來評估，材料-KY甚至已成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應，不過，產能並不能全面滿足市場的需求，因此常受到客反端的催貨。

為何市場如此緊張？王克璋說，原本的絲束供應商伊士曼、塞拉尼斯陸續關閉包括墨西事等廠，市場需求量增但供應卻無法跟上，而蓋新廠需要3年的時間，菸草公司搶貨積極，而另類的市場不燃燒菸絲束需求的增加，也更造成絲束需求的狂增。

材料-KY生產的絲束為香菸濾嘴等應用，2022年完成3000噸產能擴充，2023年將再擴充1.7萬噸，總產能提升到3.7萬噸。若由產品組合來看，2022年絲束產品占營收比重約63%，在產能及市場需求的推升之下，絲束銷售比重將再衝高至76%。

材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥；另新的絲束產能已分別於3月及4月順利完成擴增，醋片產能亦預計於今年6月擴增3,000噸，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。