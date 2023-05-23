天合聯盟SkyTeam永續飛行挑戰邁入第二屆，今年共有22家航空公司72個航班參與，華航以台北-新加坡來回兩個班次擴大執行永續示範航班，積極實行百項環保與減碳作為，也發想創新點子，從機場服務數位化、機上餐點在地化到貨運作業電子化、地面機坪行動化等，發揮永續價值最大化。

台北飛往新加坡CI753永續示範航班主打低碳蔬食餐，華航攜手蟬聯兩年米其林綠星的「陽明春天」，精心研發美味的「空中旅人純淨蔬食」低碳菜單，邀請旅客共襄盛舉。全機超過半數旅客享用蔬食餐點，是一般航班預訂人數的10倍之多，共同成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄。

新加坡飛往台北航班則實現台灣首次添加永續航空燃油SAF載客飛行的目標，CI754永續示範航班在新加坡機場添加10％永續航空燃油，經嚴格之ISCC國際永續標準及ASTM國際航空燃油標準認證通過，為華航首次使用SAF載客飛行，也是繼2017年起領先國內航空業界，陸續於A350-900、A321neo新機飛渡添加SAF後再一創舉。

華航也結合「環保旅程（ECO Travel）」，為CI753/CI754全班機客貨運進行碳中和，透過國際嚴格認證的高品質碳抵換額度，以行動支持全球再生能源發展及轉型，落實淨零碳飛行。