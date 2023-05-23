女星湯唯憑《分手的決心》成功擊敗裴斗娜、廉晶雅和全道嬿等實力派，以大熱姿態奪得《百想2023》影后，演技實力備受肯定，近日，她受邀現身第76屆坎城影展，現場眾星雲集，豈料湯唯卻發生提裙奔跑的糗事，此外，湯唯在外媒鏡頭下真實容貌也成為討論焦點，優雅老去的模樣也被不少人盛讚。

湯唯去年憑藉《分手的決心》在南韓、海外廣受好評，還一舉奪下百想影后、青龍影后等獎，演藝事業再創高峰，本次她雖無作品入圍，但還是受到品牌邀請，在紅毯中亮相，原本她與娜塔莉波曼等人一同現身，但她因為被攔阻而延遲一會兒，導致直播鏡頭已經切換成遠景，所以湯唯只好提著裙擺奔跑入場，不過她奔跑時依舊保持燦爛笑容，還不忘朝著鏡頭點頭，畫面看起來像是穿著禮服的公主從城堡中逃跑，被網友封為「迪士尼在逃公主」。

此外，湯唯在外媒鏡頭下真實容貌也成為討論焦點，有攝影師以超高清與近距離拍下湯唯的美貌，因此臉部的小瑕疵如浮粉或是鼻翼兩邊的法令紋全被捕捉，即使如此，網友們還是紛紛盛讚湯唯的美貌，羨慕她優雅老去的模樣。

事實上，大陸知名女星湯唯於2007年演出名導李安的電影《色戒》之後便一炮而紅，並在2014年與韓國導演金泰勇結婚生子，但升格人母的湯唯沒放棄演藝事業，甚至隨夫前往南韓發展，去年以《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，成為該獎史上首位華人影后，精湛演技獲得全亞洲認可。