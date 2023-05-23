搭飛機空姐通常會提供果汁等飲品，一名男網友表示，第一次出國玩，搭機頻聽到空姐問「Need some歪歪？」讓他摸不著頭緒，問「歪歪是什麼意思？」貼文上線後立刻有網友知道「歪歪」其實是White wine（白酒），讓眾人全笑翻說「快笑死，不要出國丟臉好嗎」。

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，今年40歲第一次出國玩，搭機期間一直聽到空姐問旅客「歪歪？Need some歪歪？」他說Need some是國中基本的英文詞彙，所以懂意思，但「歪歪」卻讓他一頭霧水，問「為什麼要一直詢問客人需不需要『歪歪』？是什麼意思呢？」

貼文上線，網友秒解答，「她應該是問你Need some white wine？需要一杯酒嗎？」、「白葡萄酒啦」、「人家問你需不需要一點白酒」、「快笑死，不要出國丟臉好嗎」、「White wine」、「怎麼會搞成歪歪啦！真服了你了」、「居然可以聽成YY」。

另也有不少人歪樓，「我要爽歪歪」、「讓你爽歪歪啦」、「你爽歪歪的意思」、「就是問你要不要桑一下的意思啦」、「 問你要不要鬆一下啦」、「Do you need 爽歪歪？」、「笑死！到底聽成什麼東西？」、「Need song歪歪」。

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