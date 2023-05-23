LeBron, AD and Rui show love to Melo ❤️



(via @Lakers)pic.twitter.com/R9QFWbecGm — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2023

NBA名將「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）22日在IG發布退役聲明，老朋友詹姆斯（LeBron James）等人第一時間獻上祝福。詹姆斯與安森尼兩人從高中時代就是勁敵，早在2002年就交過手了，詹姆斯說：「恭喜，我的兄弟，我多麼以你為榮，我很榮幸參與你的生涯，你是我見過最偉大的球員之一。」

安森尼生涯最初效力金塊8個球季，轉到尼克打了7個球季，他的最後一季2021-22球季效力湖人，成為詹姆斯、安東尼戴維斯（Anthony Davis）的隊友。戴維斯稱讚他改變了比賽以及激勵許多球員，湖人八村壘也說安森尼是他最喜歡的球員。

雖然沒在NBA摘下總冠軍，安森尼的另一個重要成就是國際舞台，他連續打了4屆奧運，2004年雅典奧運（銅牌）、2008年北京奧運（金牌）、2012年倫敦奧運（金牌）、2016年里約奧運（金牌），他是美國隊的主力得分手。

大約在2017年，安森尼被傳聞穿著連帽外套練球時就會變成超人般的球員。有球迷目睹他在半夜兩點練球， 彈無虛發，戰力遠勝詹姆斯，留下「帽T甜瓜」（Hoodie Melo）的都市傳說，還被電玩遊戲商2K作為宣傳噱頭，當時與「憤怒的Kobe」、「微笑的里歐納德」（Kawhi Leonard）並稱為最強的隱藏版殺手。