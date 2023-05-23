財政部表示，今年綜合所得稅網路申報試辦附件上傳服務，納稅義務人使用手機版、線上版或離線版報稅系統完成申報後，如須檢送證明文件，可選擇透過系統上傳PDF、PNG、或JPG格式之附件檔案，倘以手機拍照上傳約3至5張(檔案容量每戶上限10MB，檔案不可加密)，附件張數較多者，建議掃描為PDF檔上傳，且為利日後查核需要，證明文件請自行保存7年。

此外，今年手機報稅開放選擇現金繳稅，應自行繳納稅額3萬元以下者，可憑繳納單編號及納稅義務人身分證統一編號到4大便利商店(7-11、全家、萊爾富、OK)多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納，也可選擇列印繳款書至代收稅款金融機構或4大便利商店繳納；應自行繳納稅額超過3萬元者，請列印繳款書至代收稅款金融機構繳納。

該部進一步說明，民眾如未收到稅額試算通知書，可先至財政部電子申報繳稅服務網「稅額試算服務」專區查詢是否適用稅額試算服務，查詢結果為不適用者，請多加利用網路申報；查詢結果為適用郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務(簡訊內不含網址)者，請至該網站下載稅額試算書表電子檔案，確認內容無誤後，透過線上、電話語音、書面回復或直接繳稅完成申報。