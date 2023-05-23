李靜蕾於2021年情切前夫王力宏，恢復單身後的她有一段時間未在社群上發文，更鮮少在公開場合中露面，然而21日關穎大女兒舉辦生日派對時，李靜蕾也出席送上祝福，但她提著大包小包的物品到場後沒多久就匆忙離開，讓好友關穎看了相當不捨。

關穎21日為女兒C.C.舉辦夢幻生日宴，身為好友的李靜蕾業以一身氣質裝扮現身，雖從照片中看得出氣色不錯，但當關穎看到李靜蕾時卻感到相當心疼「看到妳背著大包包，週末自己開車，一人帶著三個小孩。謝謝你們來參加女兒的生日，但又匆匆地帶著三個小孩離開去做別的事情，希望下次妳可以輕輕鬆鬆跟我們一起小酌」然而，待李靜蕾忙完後她也轉發關穎的現時動態，祝福小壽星生日快樂，並感激寫下「愛都在細節裡」，更標註關穎是最棒的媽媽。

關穎看到李靜蕾提大包小包出席女兒生日趴，接著從忙離開感到心疼。（圖／擷取自關穎IG）

事實上，李靜蕾爆出婚變風波後，關穎也曾寫下千字文力挺好友，大讚李靜蕾相當理智，更怒嗆王力宏「讓長輩出來擋子彈，這點實在也是無言到最高點，這讓我想到有一個男孩分手還是媽媽去幫他提分手，真的沒有更厲害的詞彙去表達我的震驚！」可見兩人交情相當好。

然而，婚變風波平息後，李靜蕾在社群沉寂了一段時間，直到去年才逐漸更新生活動態，3日還曬出做瑜伽的畫面，並有感而發寫下「練習瑜珈不是為了要完成高難度的動作，而是為了在墊子以外的生活中，遇到困難時，也可以平靜的不斷努力伸展、超越自己的極限、進步、成長」。