信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從SARS後20年，多數期間房價處於上漲走勢，但其間仍有2007年小幅回檔、2008年底金融海嘯、2016房地合一後景氣修正等三次房市景氣走弱。而早年雙北市是房市的領頭羊，不過隨著雙北市房價逐漸往天花板靠攏，其他低價區因為房價基期甚低加上轉機題材，利多包括重大建設投資陸續到位，加上科技業大幅投資，帶動雙北以外區域成為飆漲區，雙北以外的都市競爭力大幅提升，讓房市從早年的雙北領漲，成為各地百花齊放的局面。

信義房屋統計SARS以來，房市20年的價格變化，六都加上新竹地區漲了234%~346%，房價上漲最多的是台中市，房價上漲346%，主要因為基期低加上重大建設到位與科技業等投資帶動；雙北市從SARS後到2014年第二季繼上一波的景氣高點，房價大漲了2倍，漲幅超越其他都會區。

不過從上一波高點2014年第二季到今年第一季，雙北反而漲幅落後其他都會區。近9年房價漲最多的是新竹市，房價指數大漲1倍，其次是南部二都台南大漲68%，高雄市上漲61%，台北市僅上漲約7%，新北市上漲26%，房市呈現各區各擁題材各自發揮。

曾敬德表示，雙北以外重大建設逐步到位、政策也往持續投資，加上企業等實質投資帶來就業需求，有人、有錢、有題材加上房價負擔都較雙北合宜，因此成為這一波的房市亮點。