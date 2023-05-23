泰山表示，已於昨日收受智慧財產及商業法院112年度商暫字第12號民事裁定，泰山認有對該裁定為澄清說明必要，泰山表示，先前於2023年5月5日召開董事會，決議通過之「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，均為關乎泰山推廣增進消費客群、維持泰山營運生產、提高生產量能之重大經營議案，與泰山全體股東權益息息相關。

泰山指出，詎經智慧財產及商業法院為審理後，業已裁准保勝投資公司定暫時狀態處分的聲請，禁止泰山於本案訴訟確定前執行「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，泰山對此甚表遺憾，為維護泰山全體股東權益，並避免泰山之重要經營議案因而停擺、延宕，泰山將會再對智慧財產及商業法院裁定其中認事用法存有違誤之處，向最高法院提起抗告以為救濟。

泰山強調，依智慧財產及商業法院准予定暫時狀態處分之裁定，僅係針對保全程序聲請有無理由而為認定，目前尚未認定2023年5月5日召開之董事會決議係違法無效，亦尚未認定泰山現任經營團隊有何具體違法亂紀之情事。

泰山表示，根據證交所發布《2022年度公司治理評鑑系統評鑑結果暨評鑑程序說明》，泰山評鑑結果列為 51%至65%，保勝的母公司龍邦則是81%至100%，泰山治理大幅領先龍邦；泰山已連續6年配股利，但龍邦卻4年0股利。泰山強調，應以最終智慧財產及商業法院針對本案訴訟所為裁判作為依歸。