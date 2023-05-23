櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之112年第1季財務報告每股淨值資料，因凱碩公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自112年5月23日起恢復融資融券交易；光環公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自112年5月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。
天方能源(3073)公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前停止買賣，爰繼續暫停融資融券交易。
櫃檯買賣中心公告符合恢復與暫停融資融券交易之有價證券調整名單，凱碩(8059)公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自112年5月23日起恢復融資融券交易；光環(3234)公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自112年5月23日起暫停融資融券交易。
櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之112年第1季財務報告每股淨值資料，因凱碩公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自112年5月23日起恢復融資融券交易；光環公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自112年5月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。
天方能源(3073)公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前停止買賣，爰繼續暫停融資融券交易。
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