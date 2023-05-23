櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之112年第1季財務報告每股淨值資料，因凱碩公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自112年5月23日起恢復融資融券交易；光環公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自112年5月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

天方能源(3073)公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前停止買賣，爰繼續暫停融資融券交易。