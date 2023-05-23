隨著新冠疫情趨緩及國境解封，為恢復民眾搭乘公共運輸的信心與習慣，並吸引更多國內外旅客出外旅遊，交通部積極研擬「行政院促進公共運輸使用方案」，觀光局配合推出「觀光景點公共運輸接駁方案」相關內容。

至今已邁入第13年的「台灣好行」，為觀光局提供國內外旅客方便直捷的景點公車接駁服務。觀光局此次推動「台灣好行優化服務」，透過提供票價優惠、增開班次、新增串遊路線及景點招呼站牌融入在地特色等4項措施，滿足旅客行的需求。

觀光局表示，「台灣好行票價優惠」讓民眾可以利用更優惠的價格走訪台灣觀光亮點，體驗各地推陳出新的生態、文化、美食、樂活等特色主題，未來參與優惠路線數將持續增加，歡迎民眾盡情欣賞台灣最美的風景。

觀光局長張錫聰指出，近2年雖受疫情影響，觀光產業經歷嚴重衝擊，「台灣好行」仍持續堅守崗位提供良好服務，接續國境開放政策，優化各項多語化功能，並加強車輛、場站等服務友善性，感謝行政院及交通部提供機會，讓台灣好行越來越「好行」。

張錫聰指出，台灣好行票價優惠只是第一步，觀光局後續將陸續針對全台既有台灣好行路線，鼓勵客運業者增開班次，並新增景點串遊路線及提升候車環境，藉由更多班次、更多路線、營造在地特色招呼站等措施，打造全台台灣好行綿密路網，營造旅遊氛圍。