小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美科技角力戰再起，美國記憶體大廠美光（Micron）高階記憶體恐面臨中國全面封殺的命運，誰是下一個美光，科技業者人人自危。市場點名高通、博通坐穩「水岸第一排」，半導體設備大廠應用材料也傳出恐受池魚之殃。

【1】下一個美光？ 高通博通剉咧等

中美兩大科技版圖漸行漸遠，業者指出，美國企業不至於立刻受到下一輪的制裁，但將來恐有更多的美企在陸受阻。根據法人資料統計，高通對中國曝險最高，約60％營收來自中國，其次是博通占營收35％，隨著中美關係朝「去風險化」進行，美企勢必逐步降低對中曝險，避免將來成為祭旗對象。

【2】出口不妙！外銷訂單連8黑

經濟部22日公布4月外銷訂單424.9億美元，為歷年同月第三高，但年減18.1％、寫下連續8個月負成長；今年前4月訂單金額1,787.1億美元，與去年同期相比，大減20.6％，不僅終結連續2年同期正成長，更是金融海嘯後、2010年以來同期最大減幅。經濟部預估，今年上半年難見翻紅。

【3】外資大買金融股 黃天牧看好3指標

外資及券商自營部上週大買金融股，金管會主委黃天牧22日表示，金融股有基本面，且金管會作為主管機關，最在乎是清償能力與資產品質，目前都符合期待，且今年前幾月銀行獲利不錯。

【4】稱霸亞股 日股基金熱潮再現

日股指數近期創下泡沫經濟後最高點，股神巴菲特帶頭喊進日股，近期高盛更認為十年一遇的日股牛市已到。國內投資市場也嗅到商機，國內投信暌違七年後，再掀日股基金熱潮，包括元大、兆豐等投信紛紛申請募集境內日本股票基金，同時也從境外引進不少日股基金，全面搶進日股錢景。

【5】市況惡化 7家晶片設備商營收掉漆

半導體市場低迷促使晶片製造商縮減產能投資，連帶拖累相關設備供應商業績，九大晶片設備商中有七家本季營收恐下滑。儘管前景蒙塵，但這些設備商股價不斷揚升，顯示投資人對於市場觸底反彈與生成式人工智慧（AI）浪潮帶動晶片需求抱持一定信心。