宜蘭一名陳姓高中男老師，去年在晚自習期間，見女同學小蘭（化名）獨自出教室上廁所，竟假藉與小蘭攀談，對她牽手、觸摸及摟腰，更將她帶去樓梯間，對她擁抱並試圖強吻她，嚇到小蘭告知校方並報警處理。而陳男則辯稱，因為他最近壓力比較大；法官依《性騷擾防治法》，判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，陳男與小蘭（化名）為師生關係，去年3月30日晚間10時許之晚自習時間，陳男見小蘭獨自從5樓班級教室出來上廁所，即藉故上前攀談，過程中，陳男對其牽手、觸摸及摟腰，讓小蘭驚嚇不知反應，陳男又將小蘭帶至5樓樓梯間，對她擁抱，又帶她至4樓樓梯間，對她擁抱並拉下自己的口罩意圖親吻她，小蘭旋即閃避，因深感不舒服及厭惡，向該校方反應及提出申訴，並報警處理。

陳男到案後否認犯行，僅坦承對小蘭牽手、扶腰，更對小蘭稱自己最近壓力比較大；陳男請求給予緩刑機會，但法官認為陳男案發之初並未坦承犯罪，迄今未與小蘭成立和解，且為人師表，卻辜負學生家長信任，破壞校園安全環境，嚴重缺乏對於女生身體自主權利之尊重，自應給予適當刑責，因認不宜給予緩刑之宣告。

法官審酌陳男不知尊重小蘭之身體自主權，明知其為少年，正處於身心成長階段，竟對其為性騷擾行為，造成小蘭心理上之恐懼、厭惡，所為實值非難；兼衡陳男於警偵中飾詞否認，未顯悔錯之意，至法庭審理時才坦承之態度，而小蘭法定代理人表示不願和解等情，法官依成年人對少年犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金。

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