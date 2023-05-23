飲食是維持身體健康的關鍵，一名20歲阿兵哥本身有三高問題，仗著自己年輕，不僅菸癮大，也不控制飲食，愛吃雞排、喝奶茶，某天出操覺得胸口悶，檢查發現是心肌梗塞；醫師提醒有家族史的民眾記得定期身體檢查，如果有心臟病危險因子平時就要多留意。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《健康2.0》節目中分享案例，一名20歲出頭的自願役士兵本身有三高問題，不過他自認年輕因此不以為意，仍持續抽菸，每天要抽1至2包，飲食也沒在控制。

陳冠任表示，這名阿兵哥喜歡吃雞排、喝奶茶，只要部隊有人外出，就會請他帶回來。有天出操時男子突然覺得胸口悶，長官請他到陰涼處休息，他休息喝水後有好一些，不過一站起來又開始覺得悶，長官察覺不對勁，請他到醫護所，做了心電圖發現可能是心肌梗塞；部隊趕緊將男子送醫，醫師檢查一看驚呼「血管塞住了！」

陳冠任提醒，傳統上認為男性45歲以上、女生55歲以上才會有心臟病的風險，不過這幾年看起來，有年輕化趨勢，尤其20至30歲男性，只要三高沒控制好，持續抽菸，心臟病風險也會增高。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。