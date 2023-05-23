麥卡錫會後說：「我覺得我們有進行建設性討論，但我們仍未達成協議。」他表示雙方代表將繼續談判，並強調其看好大家最終能達成協議。
雙方未達成協議，是因為麥卡錫要白宮同意削減預算支出，而這點被拜登批評為「極端」。至於拜登推動針對人富人的新稅制則被共和黨拒絕。
拜登與麥卡錫兩人舉行談判時間是一延再延。這是拜登自2月以來，首次親自面對面跟麥卡錫坐在一起談判。
拜登在談判展開之前，表示對彼此談判能有進展是感到樂觀。他說：「雖然我們之間仍然有一些分歧，但我認為我們可望能達到大家都必須要完成的地步。我們雙方都知道自己身負重責。」
雙方代表回到談判桌上，希望國會能在5月底前達成協議，避免6月初出現債務違約危機。
麥卡錫22日稍早前在國會向媒體表示，雙方談判代表仍未達成協議，但他強調協議必須在本周內達成，才能讓國會有足夠時間，趕在月底前通過調高債限所需要的立法程序。
他強調，若本周未能達成協議，他就考慮取消國會原定下周的休會，以配合下周可能達成的協議。
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