男星賀軍翔日前被狗仔葛斯齊爆料，在酒店幫好友張勛傑慶生時，疑似喝太多和酒店小姐多次舌吻，還嗆同行的張勛傑「沒錢的人就好好做事」，截至發稿前，賀軍翔都未公開說明，消息震驚演藝圈，對此，AV導演圤智雨則認為，並不是狗仔神通廣大，而是明星都會翻車在自己人身上「是人心可怕」，表示葛斯齊爆出來的料，來源都是來自「內鬼」。

葛斯齊和圤智雨日前直播中，直指已婚、育有2女兒的賀軍翔，在酒店替張勛傑慶生時，疑似喝太多和酒店小姐多次舌吻，還嗆同行的張勛傑「沒錢的人就好好做事」，葛斯齊強調，他有查證過，也有錄音證據，還對賀軍翔喊話「如果你挑戰我的話，我就拿出證據來」，對此，賀軍翔經紀人表示還沒聯繫到本人，有進一步回應會對外說明。

圤智雨昨就在臉書感慨說，其實不是狗仔神通廣大，在私密的地方都會被拍，但其實這都是有內鬼，「明星翻車這件事情，大部分都是掛在自己人手上，也並不是說小葛多強，是人心可怕，像是近期不管小葛爆出來的料，來源都在哪裡？內鬼，都是身邊的人出賣自己」。

圤智雨接著舉例：「很多都是睡粉絲，結果被粉絲拍下來，很多是自己找死，自己拍完放手機中，結果被另外一半抓到，又或是，去八大場所，被酒店小姐出賣」，他直言並非狗仔強大，而是「就是自身白目」。

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